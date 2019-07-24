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Пензенцев просят находиться подальше от мест, где ремонтируют теплосети

24 июля в 13:56 274 просмотра
«Т плюс» и АО «Т плюс теплосеть Пенза» просят горожан быть внимательнее возле мест, где идет ремонт тепловых сетей.

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Сотрудники мордовского филиала «Т плюс» и АО «Т плюс теплосеть Пенза» просят горожан быть внимательнее возле мест, где идет ремонт тепловых сетей.

«Нельзя находиться около мест перекладки и пролезать через ограждения. Необходимо обращать внимание на предупредительные знаки. Перед началом каникул в школах города прошли уроки безопасности. Считаю нелишним еще раз напомнить родителям о внимании к времяпровождению детей. Соблюдая безопасность, вы оградите их от нежелательных последствий!», — рассказал технический директор АО «Т Плюс Теплосеть Пенза» Василий Журавлев.

Сотрудники компании напомнили пензенцам, что в случае обнаружения мест, где течет горячая вода, парит из подвалов, проседает грунт или образовалась глубокая яма в асфальте, необходимо сообщить информацию по телефону 8 (841) 232-90-21.

Напомним, ранее пензенец сообщал, что на улице 8 Марта рабочие раскопали гигантскую яму и не отгородили ее.


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