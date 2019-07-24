Пензенец пожаловался на отсутствие автобусов и троллейбусов по вечерам

«От библиотеки им.
На обращение ответил заместитель главы администрации Пензы Денис Леонтьев. Он сообщил, что общественный транспорт должен работать на маршрутах по утвержденному расписанию, которое можно найти на сайте мэрии. Чиновник добавил, что перевозчикам по указанным фактам поручили провести служебное расследование и наказать водителей, допустивших нарушения.
Напомним, в Пензе в начале июля увеличилась стоимость билета в общественном транспорте «Дилижанса» и «Автокомбината»: проезд в автобусе стал стоить 23 рубля, в маршрутке — 27 рублей. О намерении повысить тарифы сообщил и «Меркурий». Обоснованность таких действий проверяют прокуратура и УФАС.