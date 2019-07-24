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В России намерены запустить суперсервис для быстрого оформления ДТП

24 июля в 15:09 210 просмотров
правительства уточнили, что приложение позволит гражданам без участия сотрудников ГИБДД оформлять ДТП.

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В России одобрили концепцию суперсервиса по оформлению европротокола онлайн. На сайте правительства уточнили, что приложение позволит гражданам без участия сотрудников ГИБДД оформлять ДТП.

Участники аварии смогут оформить ДТП в электронном виде с помощью портала госуслуг и мобильного приложения. Для этого понадобятся личные данные водителей и фото с места происшествия. Получить информацию о результате рассмотрения можно будет дистанционно. Также появится возможность онлайн-поиска страховой компании, а в личном кабинете можно будет хранить документы на автомобиль.

По мнению авторов инициативы, запуск портала сократит время на оформление ДТП до 15 минут, а количество связанных с авариями пробок на дорогах станет меньше. Пилотную версию суперсервиса запустят в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях с ноября 2019 года по октябрь 2020 года.


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