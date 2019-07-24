Белозерцев: Чтобы молодежь осталась в регионе, нужны места с хорошей зарплатой
Онлайн-брифинг с замглавы минлесхоза Александром Ивановым
Назад в «собачьи» условия. Бабушка из Возрождения вернулась в грязь и разруху
Отзыв на книгу Гузели Яхиной «Зулейха открывает глаза»
Наши новости
Белозерцев: Проблема дефицита медицинских кадров актуальна для всей России
Белозерцев обсудил с зампредом правительства РФ ремонт пензенских дорог
ТОП-3 киберугроз и их решения от МегаФона
Сотрудников «Дамате» обучат требованиям менеджмента пищевой безопасности
«Русмолко» запустила генетическую программу на пензенских предприятиях
Члены «ЕР» приступили к реализации проекта «Историческая память»
Налоговые выплаты «Дамате» в бюджет Нижнеломовского района составили 170 млн руб
Иван Белозерцев вошел в топ-5 губернаторов-блогеров
В Пензенской области на развитие ремесел выделят три гранта
Белозерцев поручил тщательно контролировать выплату субсидий аграриям

Валерий Лидин готовится к поездке на заседание ассоциации законодателей

24 июля в 15:42 184 просмотра
(представительных) органов государственной власти субъектов РФ ПФО. Мероприятие состоится в Нижнем Новгороде в сентябре.

" data-title="Валерий Лидин готовится к поездке на заседание ассоциации законодателей — Пенза-пресс, рунет за день">

Спикер пензенского парламента Валерий Лидин сообщил о подготовке повестки заседания Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ ПФО. Мероприятие состоится в Нижнем Новгороде в сентябре.

Как сообщает пресс-служба регионального ЗакСобрания, планируется рассмотреть вопросы развитии региональной нормативно-правовой базы проектов по самореализации лучших общественных инициатив.

«Под патронажем аппарата полпреда реализуется 11 уникальных проектов, направленных на развитие патриотической, спортивной, образовательной и научно-познавательной деятельности. Благодаря большому вниманию и поддержке со стороны полпреда Игоря Анатольевича Комарова решается целый ряд стратегических задач по их развитию. Но для придания еще большего импульса этой работе требуется активное участие всех органов власти, общественных организаций на местах», — сказал координатор Ассоциации законодателей Поволжья, председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

На примере Нижегородской области также рассмотрят состояние и перспективы развития пассажирских перевозок.

«Заседание пройдет в соответствии с утвержденным планом работы на основании предложений, которые озвучили регионы Поволжья», — подчеркнул Валерий Лидин.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ЗС ПО

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...