Валерий Лидин готовится к поездке на заседание ассоциации законодателей

Спикер пензенского парламента Валерий Лидин сообщил о подготовке повестки заседания Ассоциации законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов РФ ПФО. Мероприятие состоится в Нижнем Новгороде в сентябре.

Как сообщает пресс-служба регионального ЗакСобрания, планируется рассмотреть вопросы развитии региональной нормативно-правовой базы проектов по самореализации лучших общественных инициатив.

«Под патронажем аппарата полпреда реализуется 11 уникальных проектов, направленных на развитие патриотической, спортивной, образовательной и научно-познавательной деятельности. Благодаря большому вниманию и поддержке со стороны полпреда Игоря Анатольевича Комарова решается целый ряд стратегических задач по их развитию. Но для придания еще большего импульса этой работе требуется активное участие всех органов власти, общественных организаций на местах», — сказал координатор Ассоциации законодателей Поволжья, председатель Законодательного Собрания Пензенской области Валерий Лидин.

На примере Нижегородской области также рассмотрят состояние и перспективы развития пассажирских перевозок.

«Заседание пройдет в соответствии с утвержденным планом работы на основании предложений, которые озвучили регионы Поволжья», — подчеркнул Валерий Лидин.