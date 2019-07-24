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В Городе Спутнике устроили турнир по фитбоксу

24 июля в 16:09 222 просмотра

В Городе Спутнике в выходные устроили турнир по фитбоксу.

Это сравнительно новое спортивное направление привлекает все больше сторонников своей зрелищностью и пользой для здоровья.

«Фитбокс дает возможность заниматься своим здоровьем. Спортсмены не курят, не пьют, не нюхают наркотики. Это основа правильного воспитания детей», — подчеркнул судья международной категории Нарулла Коньков.

Соревнования проходили на фонтанной площади, в них участвовали более 30 спортсменов из Пензы и Заречного.

«Это драйв, адреналин. Мне нравится каждый раз выходить на ринг. Новые противники — это новые ощущения», — поделился участник турнира Максим Гостюнин.

Зрителей ждали зрелищные поединки в различных весовых категориях среди любителей и профессионалов, мужчин и женщин. Сюрпризом организаторов стал конкурс «Здесь и сейчас». Те, кто сидел на трибунах, предложили бросить вызов себе и окружающим, выйти на ринг и победить.

Турнир завершен, но уже в субботу любителей мужского спорта ждут новые соревнования.

«На этой же площадке пройдет турнир по смешанным боевым единоборствам серии GFC. Тоже всех ждем!» — управляющей управляющий академией Fight Night Тимур Гарасиев.

Уже скоро масштабный праздник — день рождения Города Спутника, который завершится межрегиональным фестивалем фейерверков. Программу мероприятий можно посмотреть на сайте.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ООО ПКФ "Термодом"

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