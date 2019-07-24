В Городе Спутнике устроили турнир по фитбоксу

Это сравнительно новое спортивное направление привлекает все больше сторонников своей зрелищностью и пользой для здоровья.



«Фитбокс дает возможность заниматься своим здоровьем. Спортсмены не курят, не пьют, не нюхают наркотики. Это основа правильного воспитания детей», — подчеркнул судья международной категории Нарулла Коньков.



Соревнования проходили на фонтанной площади, в них участвовали более 30 спортсменов из Пензы и Заречного.



«Это драйв, адреналин. Мне нравится каждый раз выходить на ринг. Новые противники — это новые ощущения», — поделился участник турнира Максим Гостюнин.



Зрителей ждали зрелищные поединки в различных весовых категориях среди любителей и профессионалов, мужчин и женщин. Сюрпризом организаторов стал конкурс «Здесь и сейчас». Те, кто сидел на трибунах, предложили бросить вызов себе и окружающим, выйти на ринг и победить.



Турнир завершен, но уже в субботу любителей мужского спорта ждут новые соревнования.



«На этой же площадке пройдет турнир по смешанным боевым единоборствам серии GFC. Тоже всех ждем!» — управляющей управляющий академией Fight Night Тимур Гарасиев.



Уже скоро масштабный праздник — день рождения Города Спутника, который завершится межрегиональным фестивалем фейерверков. Программу мероприятий можно посмотреть на сайте.