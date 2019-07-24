Пензенцев приглашают в Даньшино на показ высокой мордовской моды

3 августа впервые в Пензенской области в живописном селе Даньшино пройдет показ высокой мордовской моды от арт-театра «Од Варма». Мероприятие состоится в рамках межрегионального историко-культурного фестиваля «ДаньшиноFest».

Арт-театр «Од Варма», работающий на базе Института национальной культуры ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский Мордовский государственный университет имени Н. П. Огарева», — гранд-призер, лауреат и дипломант многочисленных международных конкурсов и фестивалей, которые проходили в России, Австрии, Германии, Греции, Польши, Финляндии, Франции, Эстонии.



Коллектив представляет синтез-композиции, в которых отражены мотивы народных эпосов, легенд и сказаний. Источником вдохновения послужили древнемордовские мифологические сюжеты.

Образы, которые создает арт-театр с помощью характерных форм сценической интерпретации аутентичного материала (археологического, этнографического, мифологического), являют собой уникальное зрелище.

Коллекции костюмов созданы под руководством заслуженного художника Республики Мордовия, члена Союза художников России, графика, модельера, сценографа Людмилы Нарбековой, а также члена Союза дизайнеров России, модельера, автора коллекций финно-угорских костюмов Галины Лосевой. Главным модельером является преподаватель кафедры дизайна и рекламы Лариса Мелешкина.

Сейчас в фонде арт-театра — более 50 коллекций дизайнерских костюмов, которые в настоящее время являются одной из визитных карточек Мордовии.

Также гостей мероприятия ждут:

— Этно-показ «Храним историю костюма» (г. Пенза). Зрителям будет продемонстрирована уникальная коллекция старинной одежды Пензенской области конца 19 — начала 20 веков, обладателем которой является певица, исполнительница народных песен, лауреат международных и всероссийских фестивалей и конкурсов Татьяна Стаильская.

— Выступление фольклорного ансамбля «Торама» им. Владимира Ромашкина (г. Саранск). Коллектив хранит уникальную традицию мужского многоголосного пения, наигрышей на народных инструментах. Кроме мокшанских и эрзянских многоголосных песен, ансамбль показывает древние обычаи и ритуалы. 3 августа «Торама» выступит с фольклорной программой «ARSA», которая подготовлена по мотивам эпоса эрзян и мокшан «Масторава».

— Московский казачий хор. Коллектив является лауреатом международных, всероссийских конкурсов и фестивалей, он заслужил признание как в России, так и далеко за ее пределами. Выступление московского казачьего хора — это зажигательное и необыкновенно яркое зрелище с традиционными и постановочными танцевальными номерами, элементами боя, трюками с шашками и сабельной фланкировкой. Концертная программа позволит зрителю окунуться в глубину традиций казачьего народа, в его песни, быт и культуру.

— Ансамбль «Поместье» был создан в 2016 году уроженцем села Даньшино Николаем Пиксиным. Художественный руководитель — Саид Магомедов. Ансамбль подготовил 15 танцевальных номеров — мордовских, кавказских и русских. Коллектив работает по авторской программе, разработанной опытными педагогами. Солисты ансамбля Дмитрий и Геннадий являются неоднократными лауреатами и дипломантами российских конкурсов-фестивалей детского и юношеского хореографического искусства.

— Саратовская региональная общественная организация «Мордовский национально-культурный центр «Шумбрат (Здравствуйте)», где будут представлены костюмы мордвы Саратовской области.

Кроме того, гости мероприятия смогут совершить прогулку по центральной улице поместья в сопровождении музыканта — мультиинструменталиста, виртуоза-гармониста, лауреата всероссийских и международных конкурсов, солиста академического ансамбля песни и пляски войск национальной гвардии России Ивана Пивоварова из Москвы. Также можно будет сфотографироваться с понравившимися костюмами, наглядно прикоснуться к истории, обычаям мордовского народа в продолжение традиций отцов и дедов.

Мероприятие начнется в 15 часов. Возрастные ограничения — 6+.