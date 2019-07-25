На полях «Дамате» в Пензенской области стартовала уборочная кампания

Уборочная кампания началась на пензенских полях ГК «Дамате» — крупнейшего производителя мяса индейки в России. Собирать урожай и прессовать солому начали 20 июля, сотрудники компании планируют завершить работы в оптимальные сроки.

В 2019 году «Дамате» увеличила общую площадь посева яровых и озимых культур в Пензенской области, она составила 17 тысяч га. Всего запланировано собрать 7,5 тысячи гектар озимой пшеницы, 3,8 тысячи га яровой пшеницы, 5,5 тысячи га подсолнечника.

В Нижнеломовском районе, где предстоит провести наибольший объем сезонных работ, компания соберет урожай с площади 6,7 тысяч га. Около 2,8 тысячи га уберут в Наровчатском районе, в Вадинском — более 2 тысяч га, в Колышлейском — 1,4 тысячи га. В Спасском и Мокшанском районах «Дамате» соберет урожай на 2,4 тысячи га и 1,7 тысячи га соответственно.

Из-за осадков уборочная кампания началась с небольшой задержкой, однако работы намерены завершить в срок. Более 60 человек собирают урожай с помощью 17 комбайнов и 30 грузовых машин.

Напомним, земельный фонд компании в Пензенской области насчитывает около 25 тысяч га. До мощности 155 тысяч тонн в год «Дамате» расширяет проект по выращиванию и переработке индейки в Пензенском регионе. В вертикально-интегрированной системе птицеводческого комплекса холдинга одним из важных направлений является растениеводство. Молодое поголовье компания полностью обеспечивает кормами высокого качества собственного производства.