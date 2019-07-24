Пользователи Сети помогли пензенцу найти необычный скутер

Пензенец Дмитрий Разыграев едва не лишился уникального транспортного средства. Разыскать угнанный скутер помогали в том числе и пользователи Сети.

Дмитрий рассказал информагентству, что идея сделать скутер с боковым прицепом зародилась у него еще год назад.

«Тогда был сделан опытный экземпляр синего цвета, который показал себя неплохо. В этом году смастерили еще один скутер с люлькой из бочки, только подошли к этому более серьезно. Делали его втроем, вложили сил и времени немало, и в итоге получился симпатичный, дарящий эмоции детям и взрослым скутер», — поделился он.

Пензенец отметил, что живет в тихом, спокойном районе, поэтому во двор мопед не загонял. Он стоял возле частного дома, мужчина и не думал, что кто-то может польститься на этот транспорт.

Однако примерно в час ночи 21 июля некто угнал транспортное средство. Дмитрий Разыграев написал заявление в полицию, к поискам также подключились неравнодушные люди — пензенец обратился за помощью в социальную сеть.

«У нас было собственное расследование, помог интернет. Нашли скутер с помощью добрых людей, которые писали и звонили, сообщали о местонахождении. Забрал его, по нашей информации, выходец из Саратовской области. Он проходил мимо нашего дома, заметил скутер, позвонил дяде, и они вместе поехали на нем к себе в деревню. Мне даже прислали фото, как они едут на моем скутере», — поделился хозяин необычного мопеда.

Нашли транспортное средство в селе Красное знамя Саратовской области. Его состояние плохое.

«Скутер весь разбитый, на нем переворачивались, ездили по плохим дорогам», — рассказал пензенец.

Сейчас скутер находится на экспертизе, после того, как его вернут Дмитрию, он намерен заняться восстановлением.