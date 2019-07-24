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В Иссинском районе мужчина погиб из-за брошенной сигареты

24 июля в 17:16 128 просмотров

В Иссинском районе Пензенской области 24 июля произошел пожар. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.

Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, дом на улице Березовой в селе Любятово загорелся примерно в три часа ночи. Сосед позвонил в МЧС. После того, как специалисты потушили полыхающую постройку, нашли в комнате тело 55-летнего хозяина жилища. Мужчина проживал в доме один.

«При первоначальном осмотре на теле погибшего, кроме следов термического воздействия, иных повреждений не обнаружено. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — пояснили в пресс-службе.

По предварительным данным, дом вспыхнул из-за брошенной сигареты. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.

Сотрудники МЧС просят жителей Пензенской области быть внимательными и осторожными при обращении с огнем, соблюдать все правила пожарной безопасности и требования при эксплуатации электроприборов.

Фотография: http://penza.sledcom.ru/news/item/1376041/

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