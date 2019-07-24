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Белозерцев обсудил с зампредом правительства РФ ремонт пензенских дорог

24 июля в 17:31 136 просмотров

24 июля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев провел переговоры с зампредом правительства РФ Максимом Акимовым.

Как сообщает пресс-центр облправительства, встреча прошла в Москве. Стороны обсудили вопросы развития транспортной системы, дорожного хозяйства и реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Пензенской области, в том числе — вопрос строительства капиталоемких объектов на территории региона.

Иван Белозерцев рассказал зампреду российского правительства о ходе выполнения нацпроекта. На реализацию в 2019 году предусмотрено 1 млрд 458 млн рублей. Общее количество объектов — 171 шт., завершены работы на 40 объектах, работы ведутся на 89.

Всего в Пензенской области отремонтируют 139 км дорог. Также ведутся работы по реконструкции, капремонту, устройству тротуаров, пешеходного ограждения, искусственного освещения.

Также участники встречи обсудили вопросы увеличения финансирования дорожного строительства в Пензенской области. Отметим, что регион входит в тройку лидеров в ПФО по обеспеченности дорогами с твердым покрытием. По итогам прошлого года Пензенская агломерация вошла в первую тройку регионов страны, которые показали наилучшие результаты по реализации приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги».

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/natsionalnye-proekty/173473/

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