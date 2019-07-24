Белозерцев: Проблема дефицита медицинских кадров актуальна для всей России

Как сообщает пресс-центр облправительства, сейчас в пензенских организациях здравоохранения работают 4113 врачей и 11825 средних медработников. В прошлом году трудоустроился 271 врач, из них 197 — после завершения обучения (аккредитации, интернатуры, ординатуры).

В этом году планируется принять на работу в пензенские больницы более 160 молодых специалистов. Однако при этом дефицит врачей сохраняется.

«Сегодня проблема кадрового дефицита медиков актуальна для всех субъектов. Задача членов Госсовета состоит в том, чтобы найти общее ее решение для всех регионов. При этом у каждого есть свой уникальный опыт, позволяющий привлекать и закреплять в отрасли специалистов», — отметил губернатор.

В частности, в Пензенской области существует собственная система социальных выплат отдельным категориям врачей.

«Мы предоставляем единовременные денежные выплаты при трудоустройстве в межрайонные, районные больницы и в течение последующих трех лет работы. В 2018 году такие выплаты получили 311 врачей: по 150 тыс. рублей при трудоустройстве — 52 врача, по 50 тыс. рублей за первый отработанный год — 88 врачей, по 75 тыс. рублей за второй отработанный год — 80 врачей, по 100 тыс. рублей за третий отработанный год — 91 врач. В 2019 году выплаты получили уже 43 врача-специалиста», — сообщил Иван Белозерцев.

Аналогичные средства выплачивают врачам-педиатрам, прибывшим на работу из других регионов. В 2018 году их получили шесть врачей-педиатров. Также в Пензенской области установлены выплаты до 10 тыс. рублей в качестве компенсации платы за найм жилья.

Кроме того, по инициативе главы региона, с 2019 года реализуется программа «Обеспечение жильем медицинских работников государственных учреждений здравоохранения Пензенской области», на реализацию которой на этот год выделено из областного бюджета более 50 млн рублей на приобретение квартир для врачей дефицитных специальностей при их трудоустройстве в межрайонные центры.

Ведется профориентационная работа со школьниками, ведется целевая подготовка специалистов.

«В настоящее время по целевым направлениям от региона в медицинских вузах обучаются 1042 студента. В том числе, в Пензенском медицинском институте за счет средств областного бюджета сформированы три группы студентов, выпуск первой из которых состоится в 2019 году (38 врачей, затем два года — по 41 врачу). В этом году заканчивают подготовку в двухгодичной ординатуре по договорам о целевом обучении 26 врачей-специалистов, 48 закончат в 2020-ом», — рассказал Иван Белозерцев.

В рамках программы «Земский доктор» /"Земский фельдшер" в регионе в настоящее время работают 343 врача-специалиста, получивших выплату 1 миллион рублей, и 15 фельдшеров, получивших по 500 тысяч.

В соответствии с указом президента РФ, идет поэтапное увеличение зарплат медработникам. Организовано сопровождение молодых специалистов с помощью возрожденного института наставничества.

«Тем не менее, вопросы остаются. Так, не все врачи-специалисты после окончания последипломной подготовки возвращаются и трудоустраиваются в больницы. В Пензенской области процент целевиков, не выполнивших обязательства, небольшой, однако проблема есть, и в данной ситуации существует необходимость ужесточения ответственности», — подчеркнул губернатор.