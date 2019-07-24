Пензенцев обязали отработать за многотысячный долг перед ребенком

В пресс-службе регионального управления ФССП сообщили, что воспитывает школьника приемная семья, однако родные мать и отец должны выплачивать мальчику алименты. Но они не спешат отдавать деньги: женщина задолжала более 200 тысяч рублей, мужчина — уже более 300 тысяч.

Судебные приставы составили на пензенцев административные протоколы за неуплату средств на содержание ребенка. На заседании по делу родители признали вину и пообещали исправиться. В результате им назначили по 40 часов обязательных работ.

В пресс-службе также отметили, если после этого пензенцы так и не отдадут долг, их ждет уголовная ответственность.