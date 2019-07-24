В Пензе наградили лауреатов конкурса на лучшие товары и услуги

«Вcего в этом году на региональном этапе конкурса рассмотрено 110 заявок от 54 предприятий и организаций Пензенской области. На федеральном этапе программы регион будут представлять 59 видов продукции и услуг. Число участников конкурса из года в год увеличивается, что говорит об ориентации пензенского производителя на постоянное улучшение своей продукции», — отметили в пензенском центре стандартизации и метрологии.

Как сообщает пресс-центр облправительства, участие в конкурсе принимают предприятия, организации и учреждения, работающие во всех основных сферах деятельности по номинациям: продовольственные товары, промышленные товары для населения, продукция производственно-технического назначения, услуги для населения и услуги производственно технического назначения, изделия народных и художественных промыслов.

Зампред правительства региона Валерий Беспалов наградил участников конкурса дипломами.

«Я рад в очередной раз поздравить пензенские предприятия, которые достигли значительных результатов в области качества продукции и услуг. Несмотря на то, что все вы заняты в различных сферах, вас объединяет стремление работать на результат, работать профессионально. Спасибо вам за ваш труд», — отметил он.

Программа «100 Лучших товаров России» реализуется на протяжении 22 лет. Основная цель — содействие производству конкурентоспособной высококачественной отечественной продукции в стране.