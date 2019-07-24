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Пензенцы вынуждены передвигаться по проезжей части моста на ул. Токарной (видео)

24 июля в 19:43 224 просмотра
, весной у сооружения обвалился один из тротуаров. В момент обрушения, к счастью никто не пострадал. Восстановить пешеходную зону обещали в кратчайшие сроки, однако ограничились временным ремонтом, уложив металлические настилы. Пешеходы боятся по ним ходить, поэтому вынуждены, рискуя жизнью, передвигаться по проезжей части.

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Мост на улице Токарной пока так и не отремонтировали. Напомним, весной у сооружения обвалился один из тротуаров. В момент обрушения, к счастью никто не пострадал. Восстановить пешеходную зону обещали в кратчайшие сроки, однако ограничились временным ремонтом, уложив металлические настилы. Пешеходы боятся по ним ходить, поэтому вынуждены, рискуя жизнью, передвигаться по проезжей части.

Пройти мост по улице Токарной по всем правилам дорожного движения не получится, даже если захочешь. Пешеходная тропинка есть только с одной стороны, она упирается в ремонт. Знаки внимания для водителей и ограждения для пешеходов в разгар рабочего дня отсутствовали. Местные жители жалуются на то, что такое запустение длится уже не первый месяц. Можно перейти на другую сторону, но нет знака пешеходного перехода, опасно, а напротив нет даже минимального ремонта.

В срочном порядке одну из пешеходных частей моста перекрыли железными настилами после того, как в апреле там рухнули тротуарные плиты, а вслед за ними — и часть ограждения.

Мост на Токарной городские чиновники в конце апреля называли в числе объектов, которые отремонтируют в 2019 году, причем еще до холодов. Однако, если проследить судьбу моста по сайту «госзакупки», никакой свежей информации не найти. Единственная запись — конец 2017-го о том, что на восстановление тротуара выделили больше полумиллиона рублей. Сейчас по обеим пешеходным зонам моста зияют трещины, постепенно обваливается тротуарное покрытие возле перил. Пешеходы, в особенности, пожилые люди и дети на велосипедах, зачастую предпочитают передвигаться прямо по проезжей части.

Последние технические обследования моста в очередной раз подтвердили, что — в аварийном состоянии. Более того, доказано, что нарушения были еще при его строительстве в середине прошлого века.

«Мы планируем до зимы отгородить пешеходную часть, исключить возможность прохода по ней граждан, они будут перемещаться по выделенной части, которая была проезжей. Следующим этапом будет разработка проекта для ремонта конструкции моста», — рассказал заместитель директор «Департамента ЖКХ Пензы» Валерий Яцко.

Когда будет разработан проект — неизвестно. Чиновники отказываются от формулировки работы приостановлены и говорят лишь о разных этапах ремонта моста на Токарной, но у него сейчас нет четких временных рамок. Единственное, что можно сказать с определенностью: кроме полного ограничения пешеходной зоны, жилищно-коммунальные службы укрепят ограждения, сообщает телеканал «Экспресс».


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