Пензенские ресурсники заменят за лето 6 километров поврежденных труб (видео)

Теплоснабжающие организации Пензенской области приступили к ремонтным работам на проблемных участках. Речь идет о сетях, где в осенне-зимний период специалисты устраняли порывы. В большинстве случаев утечки происходили на трубопроводе, срок службы которого подходит к концу.

За высоким забором на проспекте Строителей кипит работа: подрядная организация занимается заменой трубопровода. Не без дискомфорта, но с пониманием, из-за ремонта пензенцы вынуждены добираться до остановки и пешеходного перехода в обход — то по дороге, то по газону. Специалисты отмечают: подобные меры вынужденные.

«Здесь был необходим ремонт, потому что за последние пять лет после проведенной экспертизы произошло множество повреждений, поэтому было принято решение о замене данного участка», — рассказал технический директор АО «Т Плюс теплосеть Пенза» Василий Журавлев.

Лишь на этом участке за осенне-зимний период подрядчикам приходилось ликвидировать три утечки. Вскрытие показало: старые трубы сильно изношены и нуждаются в срочном ремонте. Подобных участков в городе лишь у этой теплоснабжающей организации — 11, из них девять находятся в микрорайоне Арбеково. И везде подрядчики проводят полную замену оборудования — от формирования нового котлована до установки блоков и труб.

«Все укладывается в изоляции ППУ [пенополиуретана] - это более современный материал, который продлевает срок службы данного трубопровода, и, соответственно, есть система ОДК [оперативно-дистанционного контроля], которая показывает наличие или отсутствие повреждений внутри», — пояснил Василий Журавлев.

Жители прилегающих к участку домов даже не почувствовали ремонта. Ресурсникам удалось решить самую главную проблему — отключение горячего водоснабжения. Это стало возможным благодаря обходным системам, по которым в дома пензенцев продолжает поступать горячая вода.

Завершить работы на участке в районе Автодрома планируют к 31 июля. Всего за летний период ресурсоснабжающей компании предстоит заменить около шести километров труб. Однако специалисты отмечают, что и эта цифра может увеличиться: из 258 участков гидравлические испытания сетей сейчас успешно прошли 216. На остальных подрядные организации проводят проверки и уточняют предстоящий объем работ для успешного прохождения отопительного сезона, сообщает телеканал «Экспресс».