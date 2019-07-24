Одно из любимых мест отдыха жителей Шуиста превратилось в свалку (видео)

Жители микрорайона Шуист города Пензы обеспокоены состоянием озера в районе улиц Дружбы и Клары Цеткин. Несколько десятилетий у некогда популярной зоны отдыха нет хозяина. Мусором заросли не только берега. Бытовыми отходами загрязнен и сам водоем. Масштаб проблемы оценили представители регионального отделения молодежного экологического движения «Зеленая волна».

Состояние озера вызвало у волонтеров больше вопросов, нежели ответов. Каким образом и за какой период времени одно из любимых мест отдыха жителей Шуиста превратилось в стихийную свалку — не могут ответить даже местные. Лишь вспоминают, что в советское время — там был фонтан, а за территорией тщательно следили.

По словам волонтеров, раньше за состояние озера отвечало руководство завода «Биосинтез». Кому зеленая зона принадлежит сейчас — неизвестно. На публичной кадастровой карте территория вокруг озера не размечена, то есть не имеет ни кадастрового номера, ни статуса. О том, что когда-то там был благоустроенный пляж, напоминает, пожалуй, полоска грязного песка.

«Мы популяризируем основы экологического сознания и основы безопасности жизнедеятельности. Все, что нас окружает, должно быть чистым, в том числе — и этот пляж. От него остался только небольшая площадь с песком, все остальное зарастает, потому что это заброшенная территория», — сказала учитель средней школы № 58 Пензы Лариса Еремина.

Обеспокоенность у представителей экологического движения «Зеленая волна» вызывает не только мусор в камышовой чаще: пластиковые и стеклянные бутылки видны и на водной глади.

«Состояние озера — ужасное. Вода — коричневого оттенка, живность практически отсутствует. Это может привести к экологической катастрофе в городе. Потому что, естественно, этот водоем никуда не денется. Если за ним нет ухода, заболачивание продолжится и возможны различные болезни», — рассказал председатель Пензенского областного отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

Волонтеры намерены выяснить, на чьем балансе находится участок и не допустить дальнейшего загрязнения водного объекта. Для решения вопроса представители экологического движения планируют с заявлением и фотографиями обратиться в региональное управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования, сообщает телеканал «Экспресс».