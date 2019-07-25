Сельчанкам сохранят сокращенный рабочий день

Правительство России поддержало законопроект о сохранении 36-часовой рабочей недели для женщин в сельской местности и предоставлении им дополнительного ежемесячного выходного, говорится в официальном докементе за подписью вице-премьера Константина Чуйченко.

Согласно документу, с которым ознакомились «Известия», кабмин одобряет сохранение льгот. Однако чиновники призывают отказаться от предложенной депутатами Госдумы нормы о том, что льготы могут быть предоставлены «в соответствии с коллективным или трудовым договором», сделав их безусловными. Кроме того, в правительстве выступили за сохранение 30% надбавки за разделенный на части трудовой день.

Инициативу поддержала и зампред профсоюза работников агропромышленного комплекса (АПК) Галина Юрова. Она также считает, что льготу нужно сделать безусловной, так как у женщин в сельской местности — повышенная хозяйственная нагрузка.

Законопроект уже приняли в первом чтении, а поправки ко второму принимаются до 26 июля. Предложения правительства будут рассмотрены в рабочей группе нижней палаты парламента РФ. Окончательное решение депутаты примут во время голосования в рамках второго чтения проекта, в рамках которого регламентом Госдумы запрещено менять концепцию документа. Кроме того, проект должен пройти повторную экспертизу в правовом управлении.