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Белозерцев поздравил сотрудников следственных органов с праздником

25 июля в 09:18 134 просмотра

25 июля губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил с профессиональным праздником следователей.

«Невозможно переоценить значение вашей работы по противодействию криминалу и коррупции, обеспечению надежной защиты законных прав и интересов граждан и общества. Во многом от вашего профессионализма зависит благополучие и безопасность жителей региона, вера в торжество справедливости», — говорится в поздравлении.

Иван Белозерцев выразил благодарность работникам следственных органов за добросовестный труд, честное исполнение служебных обязанностей, верность долгу и присяге.

«Уверен, что вы сумеете добиться еще более весомых результатов в практической деятельности, внести достойный вклад в дальнейшее укрепление законности и правопорядка», — отметил губернатор.

Кроме того, глава региона пожелал пензенским следователям здоровья, счастья, удачи во всех делах и начинаниях, успехов в служении Отечеству, сообщили в пресс-центре облправительства.

Фотография: http://pnzreg.ru/news/ot-pervogo-litsa/173517/

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