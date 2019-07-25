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Погорельцам с ул. Галетной предоставили жилье в маневренном фонде

25 июля в 09:35 142 просмотра

В Пензе завершили переселение жителей сгоревшего дома на улице Галетной. Об этом вечером 24 июля сообщил мэр Виктор Кувайцев на своей страничке в Facebook.

«Завершили размещение жителей сгоревшего дома на ул. Галетной, 36а в маневренном фонде. Всем пострадавшим предоставили временное жилье. Сегодня на месте весь день работал оперативный штаб, обеспечили граждан горячим питанием, предоставили предметы первой необходимости», — написал он.

Виктор Кувайцев поблагодарил всех, кто оказал помощь в переселении, в том числе — предприятия и организации.

«Сделали все возможное. Людей не бросаем, будем решать вопрос о предоставлении постоянного жилья», — отметил глава администрации города.

Напомним, ночью 24 июля загорелась надворная постройка дома, затем огонь перекинулся на жилище. Пожар уничтожил кровлю, выгорели второй и частично — первый этажи. Из людей никто не пострадал.

Фотография: скриншоты - https://www.facebook.com/100009092193236/posts/2243564305956621?s=100006826271351&sfns=mo

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