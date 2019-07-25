Погорельцам с ул. Галетной предоставили жилье в маневренном фонде

В Пензе завершили переселение жителей сгоревшего дома на улице Галетной. Об этом вечером 24 июля сообщил мэр Виктор Кувайцев на своей страничке в Facebook.

«Завершили размещение жителей сгоревшего дома на ул. Галетной, 36а в маневренном фонде. Всем пострадавшим предоставили временное жилье. Сегодня на месте весь день работал оперативный штаб, обеспечили граждан горячим питанием, предоставили предметы первой необходимости», — написал он.

Виктор Кувайцев поблагодарил всех, кто оказал помощь в переселении, в том числе — предприятия и организации.

«Сделали все возможное. Людей не бросаем, будем решать вопрос о предоставлении постоянного жилья», — отметил глава администрации города.

Напомним, ночью 24 июля загорелась надворная постройка дома, затем огонь перекинулся на жилище. Пожар уничтожил кровлю, выгорели второй и частично — первый этажи. Из людей никто не пострадал.