В России вырастет точность прогнозирования погоды

Бюджетное учреждение «Гидрометсервис», подведомственное Росгидромету, заключило контракт со структурой госкорпорации «Ростех» на поставку геофизических приборов и инструментов на 138 млн рублей, сообщают «Известия».

Отмечается, что поставки «Гидрометсервису» оборудования для радиозондирования атмосферы уже начались. Система предназначена для получения метеорологической информации — о температуре, влажности, давлении, направлении и скорости ветра. По словам специалистов, она позволит в два раза увеличить точность прогнозирования погоды за счет того, что радиозонд точнее измеряет температуру и чаще обновляет данные, чем используемое сейчас оборудование.

Если погрешность эксплуатирующихся радиозондов составляет от 1,2 до 2,5 градусов, что соответствует действующим требованиям Минприроды, то у новых она — всего 0,6 градуса. С развитием материальной базы для наблюдений более верный прогноз можно будет делать уже на срок до двух недель.