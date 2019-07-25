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Руководитель пензенского СКР поздравил коллег с праздником

25 июля в 10:53 254 просмотра

Руководитель следственного управления СКР по Пензенской области Дмитрий Матушкин поздравил коллег с профессиональным праздником.

«Благодаря профессионализму, преданности выбранному делу и полной самоотдачи при исполнении своих обязанностей следователями СКР решаются крайне важные задачи по расследованию особо опасных преступлений, вносится весомый вклад в борьбу с криминалом, коррупцией, в дело защиты прав и законных интересов граждан. К работе следователя, его моральному и нравственному облику предъявляются высокие требования, которым, несомненно, необходимо соответствовать», — говорится в поздравлении.

Дмитрий Матушкин поблагодарил коллектив управления за добросовестное и ответственное отношение к службе, слаженные действия в непростых ситуациях и сохранение традиций следствия, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

«Отдельные слова благодарности выражаю ветеранам следствия, особенно за готовность поделиться вашим огромным опытом и знаниями с молодыми следователями», — добавил руководитель областного СКР.

Он пожелал коллегам и их близким крепкого здоровья, благополучия, удачи и успехов.

Фотография: http://penza.sledcom.ru/news/item/1376259/

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