Выход в декрет изменил их жизнь — теперь они не просто домохозяйки, а бизнесвумен. Их дети подросли, но они не спешат возвращаться в офис. Три пензячки поделились с читателями информагентства историями о том, как стали предпринимателями на дому.

Влада

«Еще в детстве я решила, что работать по найму — не для меня. Не сразу нашла то, что мне по душе и приносит деньги. Первый опыт предпринимательской деятельности был еще в студенчестве, когда я зарегистрировалась в одной из сетевых фирм по продаже косметики. Заработать получалось максимум три-четыре тысячи за три недели. Там можно было получать и больше, но относиться следовало серьезнее, ну, и еще людей нужно любить, потому что продаешь в итоге ты не косметику, а свое общение — как с теми, кому предлагаешь товар, так и с теми, кого под себя подписываешь. А я как-то не очень люблю людей и всякие типичные «женские» разговоры, поэтому у меня с ними не сложилось.

Во время декрета, когда волосы встают дыбом от тяжести материнской доли и нехватки денег (катастрофической!), я начала активно искать способы заработка из дома. Перепробовала тогда много всего. Была тайным покупателем, регистрировалась на всяких биржах в интернете по написанию статей, стала автором студенческих работ. Последнее, — пожалуй, одно из самых успешных моих начинаний в декрете. Контрольными долго зарабатывала, но желание начать собственное дело не покидало меня, да и мучила совесть, что я делаю что-то неправильное и не очень законное.

Подарками стала заниматься случайно. У меня всегда была группа в соцсети «ВКонтакте», в ней была куча ботов, фейковых аккаунтов и странных постов, я все думала, под что бы ее приспособить. Решила выставлять разные красивые вещи ручной работы от пензенских мастеров и брать за продажу проценты. Но красивые дорогие вещи ручной работы как-то не пошли, зато стали продаваться шокобоксы и коробочки со сладостями и милыми пожеланиями.

Долгое время сотрудничала с одним мастером. И в один непрекрасный день она меня сильно подвела. Просто не явилась в оговоренное время с шокобоксом, а мне нужно было срочно отдавать клиенту. Я пострадала-пострадала, да и сделала его сама. Спасибо интернету, благодаря нему многому научилась. Теперь я продаю наборы с шоколадными буквами и фигурками из шоколада, букеты с колбасой, букеты из фруктов и сладостей, фотокартины и разные подарочные наборы.

Доходы с продаж пока скромные — примерно средняя пензенская зарплата в месяц, плюс — примерно столько же на каждый праздник. Но вижу, куда можно дальше развиваться, и понимаю, что все — в моих руках».

Светлана

«Платьица, юбочки, кофточки… Я всегда обожала выбирать одежду, мерить ее. Просматривала в интернет-магазинах новинки, и когда у меня появилось время с рождением дочки, сразу возникла идея открыть свой.

Одежду я заказываю из Китая в оптовых магазинах. Со временем появился определенный круг поставщиков, у кого заказываю постоянно, потому что с продавцами были накладки. Например, вещи сильно задерживали, а однажды оплатила заказ, а он не пришел. Хорошо, что сумма была небольшая. Все делала методом проб и ошибок.

Сейчас построила систему так: размещаю в соцсети товары, причем должно быть несколько постов в день. Люди любят, когда лента постоянно обновляется, одежду из постов заказывают чаще, чем из общего каталога. Каждую неделю делаю заказ, приходит все быстро, потому что есть склады в России, не нужно ждать из Китая.

Заказываю только по предоплате, чтобы не вкладывать свои деньги. Но не обходится и без этого. Иду навстречу своим клиентам, когда просят подождать с оплатой. Да, бывает, что люди так и не перечисляют деньги, а товар уже заказан. Тогда выставляю эти вещи на продажу в разделе «в наличии».

За несколько лет набралось много постоянных покупателей. Доход — неплохой, хотелось бы больше, посмотрим».

Мария

«До второго декрета работала риелтором, прямо скажу, по пензенским меркам имела очень хорошую зарплату. Поэтому, сидя дома с малышом, нехватку денег ощущала сильно. Поняла, что нужно как-то учиться зарабатывать по-другому. Что самое простое и прибыльное? Конечно, купить дешевле и продать дороже. Осталось только выбрать, что.

Люблю все необычное, красивое, поэтому остановилась на винтажных украшениях. Все секреты раскрывать не буду, вкратце: нашла поставщиков из разных городов и даже стран, заказываю у них украшения по запросу клиента и продаю уже со своей наценкой. Фото товаров размещаю в социальных сетях, в основном, хорошо продаются украшения через Инстаграм. Спрос небольшой, но из-за того, что украшения дорогие, с одной продажи получается неплохой заработок».

С какими страхами и трудностями сталкиваются начинающие бизнесвумен?

1. Нужен первоначальный капитал.

Конечно, с деньгами начинать свое дело приятнее и легче, чем без них. Но есть куча вариантов, для которых первоначальные вложения не требуются или нужны, но незначительные.

Чтобы избежать трат, вы можете, например, оказывать услуги, быть посредником, делать что-то под заказ и с предоплатой.

2. Тяжело открыть ИП.

Наши героини тоже так думали, но на деле оказалось, что все не так уж сложно. Итак, для начала нужно составить заявление. Его можно скачать с сайта налоговой и заполнить самой или в любом центре бухгалтерской помощи. Потом — оплата госпошлины, затем выбираете систему налогообложения и отвозите документы в налоговую. Через две недели вы официально становитесь предпринимателем.

3. Нет идей.

Интернет — в помощь. Да, может, вы не станете новым Стивом Джобсом или Илоном Маском. Но найти какую-то вдохновляющую идею, которая может принести прибыль, для начала хотя бы равную вашей зарплате в офисе, вполне реально. Скорее всего, потом вы сможете развивать эту идею или вообще наткнетесь на новую.

4. Нужны специальные знания.

Да, это правда. Но, к счастью, сейчас на просторах Сети — много бесплатных мастер-классов, обучающих курсов. Платное образование сейчас доступно и бюджетно.