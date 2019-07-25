ООО «ТНС энерго Пенза» задолжало почти миллиард рублей

По состоянию на 24 июля 2019 года задолженность ООО «ТНС энерго Пенза» перед филиалом ПАО «МРСК Волги» (входит в группу «Россети») — «Пензаэнерго» за услуги по передаче электроэнергии в Пензенской области составила 838,1 млн рублей. Из них 377,07 млн рублей сбытовики должны за май, 461,04 млн рублей — за июнь 2019 года.

В пресс-службе «Пензаэнерго» сообщили, что обращения сетевиков к гарантирующему поставщику с просьбой разрешить проблему с оплатой остались без ответа.

«Начиная с января 2019 года гарантирующий поставщик ежемесячно затягивает оплату по счетам за услуги, оказанные сетевой компанией. Так, например, по платежам за май 2019 «просрочка» на текущую дату составила 33 дня. Ситуация с систематическими просрочками платежей напоминает политику бывшего гарантирующего поставщика — ОАО «Пензаэнергосбыт» — в течение нескольких месяцев, перед лишением данного юридического лица своего статуса в 2013 году», — уточнили в филиале ПАО «МРСК Волги».

В филиале также обратили внимание на то, что систематические срывы ООО «ТНС энерго Пенза» сроков оплаты услуг по передаче электроэнергии затрудняют финансирование ремонтной программы на территории Пензенской области, необходимой для поддержания постоянной эксплуатационной готовности и надежности энергосистемы, а также инвестиционной программы, направленной как на увеличение надежности электросетевого хозяйства, так и на выполнение мероприятий по технологическим присоединениям абонентов.

«Безусловно, компания «Россети Волга» продолжит предпринимать все усилия для своевременного и качественного выполнения всех намеченных производственных планов. Однако масштабная проблема неплатежей за услуги по передаче электроэнергии, в особенности в период интенсивной подготовки к прохождению осенне-зимнего максимума нагрузок энергосистемы в отопительный период 2019—2020 годов, неизбежно негативно отражается на общем инвестиционном климате региона. В настоящее время основная задача для всех участников энергетического рынка в Пензенской области — не допустить снижения платежной дисциплины и формирования многомиллионных долгов. В «Пензаэнерго» вопрос по оплате оказанных услуг по передачи электроэнергии и снижения дебиторской задолженности стоит на особом контроле. О сложившейся неблагоприятной ситуации проинформирован штаб при правительстве Пензенской области по обеспечению безопасности электроснабжения», — подытожили в пресс-службе «Пензаэнерго».

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