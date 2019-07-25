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Пензенская управляйка не следила за вентиляцией домов

25 июля в 13:18 208 просмотров
«Престиж» нарушила правила обеспечения безопасности внутридомового газового оборудования.

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Пензенская управляющая компания «Престиж» нарушила правила обеспечения безопасности внутридомового газового оборудования.

Нарушение установили во время проверки. В пресс-службе областной прокуратуры сообщили, что сотрудники управляйки проверяли дымовентиляционные каналы один раз в год, вместо двух, как это предписывают нормы. После проверки руководители компании заключили дополнительное соглашение с организацией, которая занимается обслуживанием дымоходов, а ответственное должностное лицо привлекли к дисциплинарной ответственности.

В пресс-службе добавили, что на первый раз генеральный директор управляющей компании отделался предупреждением.


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