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«Соблазнительная мамочка». Седокова в откровенном купальнике рассказала о детях

25 июля в 13:31 102 просмотра
, примерив на себя соблазнительный купальник.

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Певица Анна Седокова рассказала поклонникам о трудностях воспитания детей, примерив на себя соблазнительный купальник.

Звезда пожаловалась в своем Instagram-аккаунте на то, что трех детей собрать на рынок тяжелее, чем построить прибыльную бизнес-империю. К посту певица прикрепила волнительную фотографию в серебристом купальнике, который подчеркивает грудь Анны и показывает идеальный пресс.

Фолловеры восхитились фигурой звезды, отметив. Что она совершенно не похожа на маму троих детей. «Соблазнительная мамочка», «как ты могла родить троих и накачать такой идеальный пресс», «восхитительная», «сексуальная мамочка! Все бы были, как ты», — писали они в комментариях. Кроме того, многие девушки поинтересовались у звезды секретами восстановления фигуры после родов.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/annasedokova/

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