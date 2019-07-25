«Соблазнительная мамочка». Седокова в откровенном купальнике рассказала о детях

Звезда пожаловалась в своем Instagram-аккаунте на то, что трех детей собрать на рынок тяжелее, чем построить прибыльную бизнес-империю. К посту певица прикрепила волнительную фотографию в серебристом купальнике, который подчеркивает грудь Анны и показывает идеальный пресс.

Фолловеры восхитились фигурой звезды, отметив. Что она совершенно не похожа на маму троих детей. «Соблазнительная мамочка», «как ты могла родить троих и накачать такой идеальный пресс», «восхитительная», «сексуальная мамочка! Все бы были, как ты», — писали они в комментариях. Кроме того, многие девушки поинтересовались у звезды секретами восстановления фигуры после родов.