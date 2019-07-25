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Земетчинец пострадал во время ремонта грузовика

25 июля в 13:59 176 просмотров

В Земетчинском районе Пензенской области произошла необычная авария.

По предварительным данным, 24 июля в 12.00 на 14 километре дороги «Десятое Октября-Никитовка» грузовик КамАЗ-55102 с полуприцепом, которым управлял 45-летний водитель, врезался в стоящий аналогичный автомобиль. Рядом с грузовиком находился его 51-летний владелец, в момент ДТП он ремонтировал авто.

В результате аварии пострадал мужчина, который находился на улице. В пресс-службе регионального управления ГИБДД уточнили, что автолюбителя с травмами доставили в больницу.

По факту случившегося проводится проверка.


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