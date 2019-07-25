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«Ростелеком» обеспечил 7500 жителей пензенских сел бесплатным Wi-Fi

25 июля в 14:46 162 просмотра
, чтобы это осуществить, компания построила 265 километров волоконно-оптических линий связи. Теперь у 7500 жителей малых сел Кузнецкого, Малосердобинского и Шемышейского районов появилась возможность пользоваться порталом госуслуг, совершать онлайн-покупки, общаться в соцсетях и мессенджерах.

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В пензенских селах заработали 20 новых точек доступа к бесплатному Wi-Fi от «Ростелекома». Для того, чтобы это осуществить, компания построила 265 километров волоконно-оптических линий связи. Теперь у 7500 жителей малых сел Кузнецкого, Малосердобинского и Шемышейского районов появилась возможность пользоваться порталом госуслуг, совершать онлайн-покупки, общаться в соцсетях и мессенджерах.

«Места для установки точек доступа выбирали представители сельских администраций. Опоры с модулями Wi-Fi размещены в центре сел. Благодаря проекту сотни человек начали пользоваться интернетом», — отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Лев Дятлов.

Бесплатный Wi-Fi появился в одном из старинных мордовских сел Шемышейского района Армиево. Возможность подключиться к новой инфраструктуре связи появилась у известного на всю область туристического комплекса «Армиево», который расположен рядом с селом.

«С приходом оптики цифровые возможности сельчан расширились. Теперь они наравне с городскими жителями могут общаться с друзьями онлайн. Новая инфраструктура связи станет базой для подключения к скоростному интернету предпринимателей, государственных и муниципальных учреждений», — подчеркнул глава администрации Шемышейского района Владимир Фадеев.

Отмечается, что всего компания построила в регионе 132 точки Wi-Fi. В ближайшее время беспроводной интернет появится еще в 96 пензенских селах численностью от 250 до 500 человек.

Фотография: фото предоставлено пресс-службы ПАО "Ростелеком"

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