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При реконструкции парка «Комсомольский» намерены сохранить стиль 60-х годов

25 июля в 14:59 202 просмотра
«СовТехЭко» разрабатывает проект реконструкции парка «Комсомольский» в Пензе.

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Воронежская компания «СовТехЭко» разрабатывает проект реконструкции парка «Комсомольский» в Пензе.

В контракте указано, что работу нужно выполнить до 25 декабря. В проекте требуется предусмотреть зону для размещения арт-объектов советской эпохи, детские и спортивные площадки, дорожки для катания на велосипедах, скейтбордах, ВМХ, занятия бегом, концертные и танцевальные зоны. Также необходим фонтан.

Предусматривается капитальный ремонт административного здания, колоннады, дорожек и ограждений. Здания роллердрома просят оставить без изменений.

В художественных решениях обязательно нужно сохранить стиль эпохи создания парка — 50-х-60-х годов прошлого века.

Цена контракта — 3 370 042 рубля.

Напомним, в прошлом году парк переименовали. Вместо «Олимпийского» ему вернули прежнее название — «Комсомольский». Губернатор Иван Белозерцев поручил в честь 100-летия комсомола провести реконструкцию парка, сохранив его особенности.

Парк создали в Пензе в 1958 году.


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