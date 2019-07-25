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В нескольких пензенских селах восстанавливают систему водоснабжения

25 июля в 15:11 108 просмотров
, Васильевка, Засечное и в поселке Мичуринский по поручению губернатора Ивана Белозерцева восстанавливают системы водоснабжения.

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В селах Кондоль, Васильевка, Засечное и в поселке Мичуринский по поручению губернатора Ивана Белозерцева восстанавливают системы водоснабжения.

«Люди не должны оставаться без воды. Такие вопросы решать нужно оперативно», — подчеркнул глава региона.

В пресс-центре регионального правительства уточнили, что в настоящее время специалисты восстановили водоснабжение в селе Васильевка, жители которого сообщали об отсутствии воды. Там установили насос на глубину 60 м и подключили его к центральному водоснабжению. Кроме того, планируют провести капитальный ремонт скважины, уже подготовлена смета. В селе Кондоль тоже изготовили локальный сметный расчет на проведение капитального ремонта скважины.

В Засечном в артезианской скважине № 10 выявили образование большого слоя отложений на стенках обсадной трубы и ухудшение качества воды. Администрация сельсовета заказала проектно-сметную документацию. Подрядчик приступил к аварийным работам по очистке стенок ствола скважины и полной замене оборудования.

В поселке Мичуринский подготовили сметный расчет по капитальному ремонту артезианской скважины. Специалисты пробурили новую скважина глубиной 190 м.

«Главам администраций нужно думать на перспективу, включать населенные пункты в программу «Чистая вода», проводить ремонт и реконструкцию систем водоснабжения своевременно, чтобы жители не страдали», — подчеркнул Иван Белозерцев.


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