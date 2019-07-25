Белозерцев: Чтобы молодежь осталась в регионе, нужны места с хорошей зарплатой
Онлайн-брифинг с замглавы минлесхоза Александром Ивановым
Назад в «собачьи» условия. Бабушка из Возрождения вернулась в грязь и разруху
Отзыв на роман «Дерево растет в Бруклине»
Наши новости
Пензенцам рассказали о мерах профилактики гепатита А
В Пензе чествовали сотрудников Следственного комитета
Семья из Нижнего Ломова не может начать ремонт в приобретенном жилье
От нападения клещей пострадали 513 пензенских детей
Валерий Лидин организовал асфальтирование дороги к мемориалу погибшим воинам
В нескольких пензенских селах восстанавливают систему водоснабжения
При реконструкции парка «Комсомольский» намерены сохранить стиль 60-х годов
«Ростелеком» обеспечил 7500 жителей пензенских сел бесплатным Wi-Fi
Пензенцы ищут любящего хозяина особенному котику
Пензенская управляйка не следила за вентиляцией домов

В «ТНС энерго Пенза» подвели итоги работы контактного центра за 1 полугодие

25 июля в 16:03 252 просмотра
 «ТНС энерго Пенза» постоянно отслеживает качество работы клиентских сервисов и степень удовлетворенности потребителей от их использования.

" data-title="В «ТНС энерго Пенза» подвели итоги работы контактного центра за 1 полугодие — Пенза-пресс, рунет за день">

Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Пензенской области ООО «ТНС энерго Пенза» постоянно отслеживает качество работы клиентских сервисов и степень удовлетворенности потребителей от их использования.

Специалисты провели анализ данных об обращениях и вопросах клиентов, которые поступают на номер контактного центра компании (8412) 98−78−48.

За шесть месяцев 2019 года операторы центра оказали клиентам 42 488 консультаций по различным вопросам, касающимся энергоснабжения, что составляет более 7 000 звонков ежемесячно.

Самым частым поводом обращения стали вопросы по расчетам в квитанции — 23% от общего числа, 19% позвонивших воспользовались возможностью передачи показаний приборов учета, а вопросами о задолженности по лицевому счету интересовались 10% абонентов. Клиентов компании также интересовали порядок действий в случае передачи неверных показаний счетчика, список документов для открытия, переоформления или внесения изменений в лицевой счет и др.

При этом ежемесячно в среднем 650 потребителей используют сервис передачи показаний прибора учета в автоматическом режиме путем набора на клавиатуре телефона. Напомним, также в автоматическом режиме — круглосуточно и без необходимости ожидания ответа оператора — можно проверить баланс лицевого счета, узнать справочную информацию о способах и вариантах оплаты, адресах центров обслуживания клиентов, телефонах аварийной службы и состоянии своего прибора учета электроэнергии.

Анализ оценок качества консультаций, выставляемых клиентами по окончании разговора, свидетельствует о высокой удовлетворенности звонивших полученными услугами — более 93% оценок относятся к категории «отлично».

Специалисты контактного центра ООО «ТНС энерго Пенза» по номеру (8412) 98−78−48 всегда готовы помочь клиентам компании по любым вопросам, связанным с энергоснабжением.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ООО "ТНС энерго Пенза"

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...