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Убийца дочери из Индерки не смог добиться смягчения приговора

25 июля в 16:24 306 просмотров
, но обжаловать приговор не смог.

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Пенсионера из села Индерка Пензенской области отправили в колонию за убийство дочери. Мужчина посчитал наказание суровым, но обжаловать приговор не смог.

По данным следствия, сельчанин был недоволен тем, что его 39-летняя дочь не работала, любила выпить и была лишена родительских прав на двух детей. Когда между ними в очередной раз вспыхнула ссора, дочь стала бить отца, 69-летний мужчина взял нож и несколько раз вонзил в нее. Женщина умерла.

При вынесении приговора суд учел, что пенсионер имел положительную характеристику, он ухаживал за больной супругой. В итоге пожилому мужчине назначили шесть лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии строго режима, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Сельчанин подал апелляционную жалобу, но ее оставили без удовлетворения, а приговор — без изменений.


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