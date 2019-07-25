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Валерий Лидин организовал асфальтирование дороги к мемориалу погибшим воинам

25 июля в 16:54 222 просмотра
, ведущую к мемориалу погибшим в годы Великой Отечественной войны солдатам.

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В селе Мещерское Сердобского района Пензенской области 25 июля заасфальтировали дорогу, ведущую к мемориалу погибшим в годы Великой Отечественной войны солдатам.

С просьбой заасфальтировать дорогу местные жители обратились к председателю регионального ЗакСобра Валерию Лидину 12 июля. В этот же день спикер выехал на место.

Активисты рассказали, что из Мещерска 586 сельчан призвали на фронт, но домой вернулись только 104 человека. Монумент в честь погибших и пропавших без вести возвели в 1992 году. Инициатором выступила директор совхоза
«Мещерский» Нина Минькина, сообщили в пресс-службе ЗакСобра Пензенской области.

Скульптура представляет собой женщину, на коленях которой лежит погибший солдат. У ног — вечный огонь, а на заднем плане композиции расположены мемориальные доски с именами павших.

«В рамках проекта «Историческая память» мы ежегодно приводим в порядок места захоронений участников Великой Отечественной войны, памятники и обелиски. Наша святая обязанность — сохранять и передавать из поколения в поколение правду о той страшной войне, о великом подвиге народа. Молодежь должна знать историю страны и своих героев, ценить жизнь и мир на земле», — сказал Валерий Лидин.

На следующей неделе молодые парламентарии вместе с неравнодушными гражданами проведут акцию: сделают косметический ремонт мемориала, а также благоустроят территорию рядом с ним.

Фотография: фото предоставлено пресс-службой ЗакСобра Пензенской области

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