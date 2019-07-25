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Пензенская область участвует в семинаре межрегиональной организации

25 июля в 17:21 220 просмотров
«Центр межкультурного и межнационального сотрудничества», который проходит в Екатеринбурге.

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Пензенская область принимает участие в семинаре межрегиональной общественной организации «Центр межкультурного и межнационального сотрудничества», который проходит в Екатеринбурге.

Регион на мероприятии представляют руководитель общественной организации «Общество по сохранению армянских традиций «Арагац» Сусанна Асатрян и член исполкома региональной татарской национально-культурной автономии Гульназ Самочкина.

На мероприятии пройдут обучающие семинары, тренинги, дискуссионные площадки и прочее.

Организаторы сообщили, что цель работы семинара — выработать универсальные механизмы взаимодействия между властью и некоммерческим сектором для проведения наиболее эффективной работы по реализации национальной политики на местах, а также противодействию возникновения предпосылок к межнациональным конфликтам.


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