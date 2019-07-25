Дома пензенских дольщиков могут первыми получить федеральную поддержку на достройку

По словам врио начальника областного управления Госжилстройтехинспекции Александра Киндаева, на заседании рабочей группы в федеральном фонде «Дом. РФ», который в том числе занимается вопросом проблемных домов в стране, особе внимание было уделено объектам «Солнечного города» и «Север-Траста».
«Раньше каждый регион решал эту проблему самостоятельно. Кто-то — успешно, кто-то — нет. Вся законодательная база творилась здесь, внутри [регионов]. Мы создали региональный закон, он есть и работает сегодня. […] Мы все правильно сделали, и в «Доме РФ» вчера это подчеркнули.
[…] Динамика поступления проблемных объектов в России значительно превышает их уход, к сожалению, процесс только разрастается. Принято решение о том, что на федеральном уровне должно быть законодательство, которое регулирует решение проблемы. […] «Дом. РФ» отметил, что Пензенская область достаточно сильно самостоятельно продвинулась в решении этих вопросов. Нас рассматривают в качестве пилотного региона. Хорошо, что мы первыми входим в этот проект», — сказал Николай Симонов.
Выделение федеральных средств на достройку домов регламентируется федеральным законом № 151-ФЗ. В настоящее время есть ряд вопросов по отработке механизма и состыковке федерального и регионального законодательств, отметил на заседании Александр Киндаев.
Напомним, в Пензенской области для решения вопроса достройки домов обманутых дольщиков был принят региональный закон. Он регламентирует выделение участков застройщикам, которые взялись за объекты, и предусматривает выделение субсидий в качестве компенсации затрат. Семьи, арендующие жилье в ожидании сдачи квартир, получают компенсации из бюджета.
Благодаря этим мерам поддержки достраиваются дома «Пензастроя» и «Декор-Трейда». Часть из них будет сдана уже в этом году, остальные — в 2020-ом. Вся информация о решении вопроса — ЗДЕСЬ.