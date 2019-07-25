Дома пензенских дольщиков могут первыми получить федеральную поддержку на достройку

Пензенская область может стать пилотным регионом по получению федеральной поддержки на достройку домов обманутых дольщиков. Об этом на заседании кабмина 25 июля сообщил председатель правительства Николай Симонов.

По словам врио начальника областного управления Госжилстройтехинспекции Александра Киндаева, на заседании рабочей группы в федеральном фонде «Дом. РФ», который в том числе занимается вопросом проблемных домов в стране, особе внимание было уделено объектам «Солнечного города» и «Север-Траста».

«Раньше каждый регион решал эту проблему самостоятельно. Кто-то — успешно, кто-то — нет. Вся законодательная база творилась здесь, внутри [регионов]. Мы создали региональный закон, он есть и работает сегодня. […] Мы все правильно сделали, и в «Доме РФ» вчера это подчеркнули.

[…] Динамика поступления проблемных объектов в России значительно превышает их уход, к сожалению, процесс только разрастается. Принято решение о том, что на федеральном уровне должно быть законодательство, которое регулирует решение проблемы. […] «Дом. РФ» отметил, что Пензенская область достаточно сильно самостоятельно продвинулась в решении этих вопросов. Нас рассматривают в качестве пилотного региона. Хорошо, что мы первыми входим в этот проект», — сказал Николай Симонов.

Выделение федеральных средств на достройку домов регламентируется федеральным законом № 151-ФЗ. В настоящее время есть ряд вопросов по отработке механизма и состыковке федерального и регионального законодательств, отметил на заседании Александр Киндаев.

Напомним, в Пензенской области для решения вопроса достройки домов обманутых дольщиков был принят региональный закон. Он регламентирует выделение участков застройщикам, которые взялись за объекты, и предусматривает выделение субсидий в качестве компенсации затрат. Семьи, арендующие жилье в ожидании сдачи квартир, получают компенсации из бюджета.

Благодаря этим мерам поддержки достраиваются дома «Пензастроя» и «Декор-Трейда». Часть из них будет сдана уже в этом году, остальные — в 2020-ом. Вся информация о решении вопроса — ЗДЕСЬ.