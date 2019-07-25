Белозерцев: Чтобы молодежь осталась в регионе, нужны места с хорошей зарплатой
Онлайн-брифинг с замглавы минлесхоза Александром Ивановым
Назад в «собачьи» условия. Бабушка из Возрождения вернулась в грязь и разруху
Отзыв на роман «Дерево растет в Бруклине»
Наши новости
Пензенцам рассказали о мерах профилактики гепатита А
В Пензе чествовали сотрудников Следственного комитета
Семья из Нижнего Ломова не может начать ремонт в приобретенном жилье
Валерий Лидин организовал асфальтирование дороги к мемориалу погибшим воинам
В «ТНС энерго Пенза» подвели итоги работы контактного центра за 1 полугодие
В нескольких пензенских селах восстанавливают систему водоснабжения
При реконструкции парка «Комсомольский» намерены сохранить стиль 60-х годов
«Ростелеком» обеспечил 7500 жителей пензенских сел бесплатным Wi-Fi
Пензенцы ищут любящего хозяина особенному котику
Пензенская управляйка не следила за вентиляцией домов

От нападения клещей пострадали 513 пензенских детей

25 июля в 17:59 238 просмотров

В управлении Роспотребнадзора по Пензенской области рассказали о случаях нападения клещей на жителей региона.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, всего укусили 1686 человек. Все случаи были зафиксированы с начала сезона активности клещей. После укуса пострадавшие обратились в поликлинику, где в отношении них приняли профилактические меры. Среди тех, на кого напали клещи, было 513 детей до 14 лет.

Специалисты отметили, что вирусный энцефалит пострадавшим не грозит, поскольку регион не эндемичен по этому заболеванию, а вот на иксодовый боррелиоз членистоногих проверят. Так, по данным на 25 июля на исследование отправляли 1 194 клеща, в 199 из них было возбудители болезни. Всего за первые полгода боррелиоз диагностировали у 11 пензенцев, а также у двух жителей Пачелмского района и по одному — в Вадинском, Каменском и Сердобском районах.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...