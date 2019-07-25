От нападения клещей пострадали 513 пензенских детей

Как сообщили в пресс-службе ведомства, всего укусили 1686 человек. Все случаи были зафиксированы с начала сезона активности клещей. После укуса пострадавшие обратились в поликлинику, где в отношении них приняли профилактические меры. Среди тех, на кого напали клещи, было 513 детей до 14 лет.

Специалисты отметили, что вирусный энцефалит пострадавшим не грозит, поскольку регион не эндемичен по этому заболеванию, а вот на иксодовый боррелиоз членистоногих проверят. Так, по данным на 25 июля на исследование отправляли 1 194 клеща, в 199 из них было возбудители болезни. Всего за первые полгода боррелиоз диагностировали у 11 пензенцев, а также у двух жителей Пачелмского района и по одному — в Вадинском, Каменском и Сердобском районах.