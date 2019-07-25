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50-летняя Бледанс шокировала поклонников своим телом

25 июля в 17:54 210 просмотров

Актриса Эвелина Бледанс в своем Instagram-аккаунте взволновала подписчиков откровенной фотографией в купальнике.

«Вернулась с проб. Как здорово, что мне предлагают героинь, которые на 10−15 лет младше моего паспортного возраста. Жалко, что долго ждать решения — в проекте ли ты, ведь еще месяц точно будут идти кастинги. Во времена моей ранней юности решение принимал исключительно режиссер, а теперь, во времена зрелой юности, очень большой вес имеет слово продюсера. Как же мне хочется получить эту роль, ведь чем образ необычнее, тем яростнее ее хочется взять, прямо как высоту альпинисту», — написала звезда, прикрепив соблазнительную фотографию в купальнике.

Подписчики буквально пришли в шок. Они засыпали Эвелину комплиментами в комментариях, отметив, что она превосходно выглядит для своего возраста. «Как девочка», «такая подтянутая и спортивная», «совершенно не дашь 50 лет», «невероятно сексуальна и красива», — писали фолловеры.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/bledans/

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