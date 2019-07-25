Семья из Нижнего Ломова не может начать ремонт в приобретенном жилье (видео)

Не проводить работы, изменяющие внешний облик, конструкцию и интерьер, но при этом следить за сохранностью — это лишь часть требований федерального закона об объектах культурного наследия народов России. С ними пришлось досконально ознакомиться семье из города Нижнего Ломова Пензенской области, которая сама того не подозревая оформила в собственность помещения в жилом доме, который представляет для региона особую историческую и культурную ценность. Новым владельцам, по их же словам, запретили прокладывать там какие-либо коммуникации и делать ремонт.

Светлана Полякова рассказала, как она и ее муж начали делать ремонт в помещениях, которые им в безвозмездное пользование передала городская администрация. Первую комнату семья получила в 2000 году, вторую — в 2005-м. И только спустя несколько лет нижнеломовцам сообщили новость, которая повергла в недоумение.

«В 2010 году нам принесли уведомление, в котором говорилось, что это здание представляет особую историческую и культурную ценность. Причем оповестили только нас, а должны были предупредить весь дом. Мы здесь ни одного дня не прожили», — рассказала Светлана Полякова.

«Как тут жить? Мы хотели провести воду и газ, но нам не разрешили», — сказал Евгений Поляков.

Двухэтажному кирпичному зданию, которое расположено в центре города по улице Московской, — более 100 лет. В список памятников местного значения объектов, имеющих историческую и художественную ценность, его включили в 1979 году. Дом купца Федора Ломакина сейчас охраняется государством. Некогда там проживал один из родоначальников русского авангарда Аристарх Лентулов. Новый жилец Евгений Поляков сравнивает постройку с богатой историей с дворцом Амина, который штурмовали в Афганистане в 1979 году. Одну из комнат в этом доме ветерану войны дали за год и три месяца, которые он провел в провинции Кундуз.

На улице Московской, 22 сейчас проживают четыре собственника. Кому-то даже удалось создать уют — вставить пластиковые окна, провести коммуникации. Поляковы же вынуждены жить на съемной квартире. Они утверждают, что проводить какие-либо ремонтные работы им запретила специальная комиссия местной администрации, куда они не раз обращались.

«Продать тоже нельзя, кто его купит без газа, воды, канализации», — сказала Светлана Полякова.

В комитете Пензенской области по охране памятников истории и культуры отмечают, что такие случаи, когда люди не подозревают, что владеют объектом культурного наследия регионального значения — нередки. При этом федеральное законодательство диктует им свои правила. Собственники обязаны поддерживать помещения в надлежащем техническом состоянии, но без изменения самого строения и ухудшения внешнего облика здания.

«Объекты культурного наследия нельзя использовать под производства и склады огнеопасных веществ, потому что это создает угрозу памятнику, там запрещено размещать производственные лаборатории. То, что они хотят там провести коммуникации — не противоречит законодательству, только это необходимо согласовать с органом охраны памятников», — рассказала главный специалист-эксперт комитета Пензенской области по охране памятников истории и культуры Светлана Оникиенко.

В этом случае разрабатывается проектная документация, где прописываются все нюансы планируемых работ. По закону их может выполнять лишь лицензированный подрядчик. Сейчас в Пензенской области — около 30 многоквартирных зданий, которые представляют культурную и историческую ценность. Если собственники не справляются с обязанностями по их сохранению, по закону контрольно-надзорные органы могут применить к ним санкции, сообщает телеканал «Экспресс».