Пензенцам рассказали о мерах профилактики гепатита А (видео)

В 2019 году в Пензенском регионе в шесть раз выросла заболеваемость вирусным гепатитом А, который также известен как болезнь Боткина или желтуха. Скачек заболеваемости пришелся на теплое время года. Об этом рассказала главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Пензенской области Джамиля Курмаева.

«Летом мы всегда обращаем внимание на то, что это сезон вирусных гепатитов А и Е, которые передаются фекально-оральным путем как кишечная инфекция. Поскольку жарко, люди купаются, покупают фрукты, в этот период мы должны больше говорить о профилактики вирусных гепатитов А и Е», — рассказала она.

Эти вирусы передаются не только через пищу и загрязненную воду, но и контактным путем. Меры профилактики — элементарные: соблюдение правил личной гигиены, употребление в пищу хорошо мытых овощей и фруктов и использование только кипяченой или бутилированной воды. Кроме того, можно сделать прививку от гепатита А и таким образом себя обезопасить.

Во время «прямой линии» внимание инфекционистов было приковано и к другим вирусным гепатитам — В и С. Роста заболеваемости по этим инфекциям нет. Ежегодно фиксируется по 600−700 новых случаев хронических случаев, так как клиника этих болезней бывает стерта. У них совсем другие пути передачи. Гепатитами В и С можно заразиться через кровь, внутриутробно и половым путем.

Во время общения по телефону главный внештатный инфекционист не только отвечала на вопросы, но и обращала внимание на меры профилактики и раннее выявление заболеваний. Если человек знает, что он инфицирован, он будет применять меры предосторожности, чтобы не заразить других. И, опять же, чем раньше начато лечение, тем лучше прогноз, сообщает телеканал «Экспресс».