Госдума рассмотрит 244 законопроекта в осеннюю сессию

К осенней сессии у Государственной Думы РФ готово для рассмотрения 244 законопроекта, принятых в первом чтении.

«В стадии решения — такой социально значимый вопрос, как возможность братьев и сестер учиться в одной школе. Законопроект принят пока в первом чтении, и принятие этого закона вызвало большую дискуссию», — сказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он предложил распространить действие этого закона и на дошкольные учреждения, предусмотрев это в качестве поправок ко второму чтению.

«Еще один вопрос — создание социальной инфраструктуры в новых микрорайонах. С чем мы сегодня сталкиваемся? Жилье построено, но нет школы, нет поликлиники, нет детского садика, магазина. Люди постоянно обращаются с этими проблемами. Было бы правильно законодательно обязать местную власть при строительстве новых микрорайонов предусматривать и обеспечивать возведение социальных объектов», — отметил Вячеслав Володин.

Кроме того, по словам председателя ГД, также необходимо решить вопрос об обеспечении служебным жильем участковых инспекторов полиции в новых микрорайонах, чтобы усилить безопасность и спокойствие наших граждан. Он предложил также проработать этот закон в осеннюю сессию, чтобы повысить безопасность граждан и правопорядок, сказано на сайте Госдумы РФ.