В Ахунах иномарка слетела с дороги и перевернулась

В Пензенском районе на дороге, ведущей из Ахун в Золотаревку, произошло ДТП. Есть пострадавшие.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, автомобиль марки Ford Fiesta съехал в кювет и опрокинулся. Пострадали 38-летний водитель иномарки, его доставили в больницу, а также 33-летняя пассажирка. Женщине медики оказали помощь на месте происшествия и отпустили домой.

Аварию обсуждают пользователи в Сети. Подписчица группы «Сова Пенза авто» соцсети «ВКонтакте» сообщила, что авария случилась из-за того, что дорога плохо освещена и водитель не заметил поворота.

«На дороге еще стояла машина. Водитель мог бы и дальше вперед проехать, и было бы нормально все, но, увы, увидел, что там — машина, начал поворачивать и тормозить. В итоге носом клюнул в землю», — рассказала она.

По факту ДТП проводится проверка.