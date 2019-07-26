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В Ахунах иномарка слетела с дороги и перевернулась

26 июля в 10:11 274 просмотра
, ведущей из Ахун в Золотаревку, произошло ДТП. Есть пострадавшие.

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В Пензенском районе на дороге, ведущей из Ахун в Золотаревку, произошло ДТП. Есть пострадавшие.

По данным пресс-службы регионального управления ГИБДД, автомобиль марки Ford Fiesta съехал в кювет и опрокинулся. Пострадали 38-летний водитель иномарки, его доставили в больницу, а также 33-летняя пассажирка. Женщине медики оказали помощь на месте происшествия и отпустили домой.

Аварию обсуждают пользователи в Сети. Подписчица группы «Сова Пенза авто» соцсети «ВКонтакте» сообщила, что авария случилась из-за того, что дорога плохо освещена и водитель не заметил поворота.

«На дороге еще стояла машина. Водитель мог бы и дальше вперед проехать, и было бы нормально все, но, увы, увидел, что там — машина, начал поворачивать и тормозить. В итоге носом клюнул в землю», — рассказала она.

По факту ДТП проводится проверка.

Фотография: скриншот - https://vk.com/sova_penza

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