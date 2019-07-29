Готовим трайфл с 16-летним финалистом шоу «Кондитер». Мастер-класс

Трайфл — это блюдо английской кухни, которое также известно как «десерт в стакане». В него слоями укладываются бисквитное печенье, фрукты и взбитые сливки.
Для приготовления пяти порций трайфла нам потребуется:
— 0,5 л сливок 33% жирности;
— пять крупных черешен (можно использовать клубнику);
— печенье савоярди;
— 2 ст. ложки сахара;
— 1 пачка ванилина (1,5 грамма);
— какао-порошок;
— горсть голубики;
— 2 банана;
— 2 персика.
1. Выливаем в тарелку с высокими краями сливки, добавляем сахар и ванилин, хорошо взбиваем миксером. Сливки должны быть охлажденными, лучше непосредственно перед взбиванием минут на пять поставить их в морозильник.
2. Нарезаем на мелкие кусочки персики и бананы.
3. Наливаем в стаканчики по несколько столовых ложек взбитых сливок.
4. Следом разламываем на части и выкладываем печенье савоярди.
5. На печенье выкладываем слой персика.
6. Снова наливаем сливки, сверху кладем савоярди.
7. Далее кладем кусочки банана, завершающий слой — взбитые сливки.
8. Сверху просеиваем какао-порошок.
9. Украшаем десерт ягодами — голубикой и черешней.
Трайфл готов. Рекомендуется перед употреблением на час поставить его в холодильник, чтобы бисквитное печенье как следует пропиталось сливками и десерт охладился. Приятного аппетита!