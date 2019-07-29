Готовим трайфл с 16-летним финалистом шоу «Кондитер». Мастер-класс

Пожалуй, сегодня ни один праздник не обходится без сладкого: оно дарит нам удовольствие, поднимает настроение и заряжает энергией. 16-летний финалист кулинарного шоу (16+) на телеканале «Пятница» Илья Пономарев посвятил изучению кондитерского дела ровно половину своей жизни. Он согласился поделиться с читателями ИА «Пенза-Пресс» рецептом одного из фирменных блюд — модного десерта трайфл.

Трайфл — это блюдо английской кухни, которое также известно как «десерт в стакане». В него слоями укладываются бисквитное печенье, фрукты и взбитые сливки.

Для приготовления пяти порций трайфла нам потребуется:

— 0,5 л сливок 33% жирности;

— пять крупных черешен (можно использовать клубнику);

— печенье савоярди;

— 2 ст. ложки сахара;

— 1 пачка ванилина (1,5 грамма);

— какао-порошок;

— горсть голубики;

— 2 банана;

— 2 персика.

1. Выливаем в тарелку с высокими краями сливки, добавляем сахар и ванилин, хорошо взбиваем миксером. Сливки должны быть охлажденными, лучше непосредственно перед взбиванием минут на пять поставить их в морозильник.

2. Нарезаем на мелкие кусочки персики и бананы.

3. Наливаем в стаканчики по несколько столовых ложек взбитых сливок.

4. Следом разламываем на части и выкладываем печенье савоярди.

5. На печенье выкладываем слой персика.

6. Снова наливаем сливки, сверху кладем савоярди.

7. Далее кладем кусочки банана, завершающий слой — взбитые сливки.

8. Сверху просеиваем какао-порошок.

9. Украшаем десерт ягодами — голубикой и черешней.

Трайфл готов. Рекомендуется перед употреблением на час поставить его в холодильник, чтобы бисквитное печенье как следует пропиталось сливками и десерт охладился. Приятного аппетита!