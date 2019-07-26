Жительницу Земетчинского района развели лжесотрудники банков

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, женщине позвонил якобы сотрудник одного из банков и сказал, что с ее счета пытаются снять деньги. Однако та ответила, что средств в этом учреждении у нее нет.

«Звонивший уточнил, есть ли у нее карты других финансовых организаций, на что гражданка ответила утвердительно и назвала банк, картой которого пользовалась», — отметили в ведомстве.

Тогда незнакомец соединил ее с «коллегой» из другого банка. Сельчанка продиктовала ей паспортные данные и номер карты, чтобы деньги со счета не списались. Через какое-то время жительнице Земетчинского района снова позвонили, мужчина сообщил, что до этого она разговаривала с мошенниками, и попросил назвать кодовое слово. А затем обнаружила, что с карты исчезли 300 тысяч рублей.

Сотрудники полиции выясняют, кто может быть причастен к содеянному.