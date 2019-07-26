Мост через железную дорогу на ул. Вяземского отремонтировали

Мост, который позволяет безопасно преодолеть железнодорожные пути между улицами Вяземского и Леонова, привели в порядок.

«Вопрос о его состоянии поднимался ранее в ходе одного из совещаний у губернатора региона Ивана Белозерцева», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Мост не числился на балансе ни у одной организации, поэтому прошла процедура передачи его в муниципальную собственность. Затем специалисты провели диагностику, подготовили проектно-сметную документацию на ремонт сооружения.

Ремонт проводили с 2 по 25 июля, из горбюджета на это выделили 380 тысяч рублей. В настоящее время рабочие завершают благоустройство подходов к мосту.