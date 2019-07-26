Белозерцев: Чтобы молодежь осталась в регионе, нужны места с хорошей зарплатой
Онлайн-брифинг с замглавы минлесхоза Александром Ивановым
Назад в «собачьи» условия. Бабушка из Возрождения вернулась в грязь и разруху
Отзыв на роман «Дерево растет в Бруклине»
Наши новости
Пензенцы рассказали о собачке без двух лапок, которая нуждается в любви
«ТНС энерго Пенза» будет оповещать клиентов по-новому
Режиссер монтажа ТРК «Экспресс» организовал необычный челлендж
Губернатор вручил трем работникам торговли нагрудные знаки
Олимпийскую аллею заполонили мыши — пензенец
В пензенскую детскую больницу доставили инновационный аппарат за 2 млн руб
В Заре проверили интервал движения автобусов № 25 и № 40
Володин рассказал о законах, повышающих качество жизни граждан
Сколько будет стоить проезд в общественном транспорте Пензы. Список
Пензенцам рассказали о мерах профилактики гепатита А

Мост через железную дорогу на ул. Вяземского отремонтировали

26 июля в 11:08 276 просмотров
, который позволяет безопасно преодолеть железнодорожные пути между улицами Вяземского и Леонова, привели в порядок.

" data-title="Мост через железную дорогу на ул. Вяземского отремонтировали — Пенза-пресс, рунет за день">

Мост, который позволяет безопасно преодолеть железнодорожные пути между улицами Вяземского и Леонова, привели в порядок.

«Вопрос о его состоянии поднимался ранее в ходе одного из совещаний у губернатора региона Ивана Белозерцева», — сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Мост не числился на балансе ни у одной организации, поэтому прошла процедура передачи его в муниципальную собственность. Затем специалисты провели диагностику, подготовили проектно-сметную документацию на ремонт сооружения.

Ремонт проводили с 2 по 25 июля, из горбюджета на это выделили 380 тысяч рублей. В настоящее время рабочие завершают благоустройство подходов к мосту.

Фотография: http://www.penza-gorod.ru/news/zavershen_remont_peshekhodnogo_mosta_na_ulitse_vyazemskogo/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...