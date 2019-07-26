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В пензенскую детскую больницу доставили инновационный аппарат за 2 млн руб

26 июля в 11:58 226 просмотров
(ИВЛ).

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В отделение анестезиологии и реанимации Пензенской областной детской клинической больницы им. Н. Ф. Филатова доставили новый современный аппарат для искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

В пресс-службе регионального минздрава уточнили, что аппарат предназначен для стабилизации дыхания подростков даже при самых тяжелых клинических состояниях.

«К нам доставляют самых «сложных» детей, находящихся порой в тяжелейших критических состояниях. Еще один аппарат ИВЛ в линейке оборудования нашего лечебного учреждения, конечно, необходим», — пояснил главный врач больницы Максим Баженов.

Отмечается, что у нового аппарата — простое и комфортное управление, он легко перемещается по реанимационному залу и способен помочь в проведении самых сложных реанимационных мер даже в случае проблем с электричеством.

В пресс-службе добавили, что аппарат стоит более двух миллионов рублей.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/zdravookhranenie/173799/

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