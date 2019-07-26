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«Беспредел». Во дворе на ул. Экспериментальной разгорелась война из-за машин

26 июля в 12:28 348 просмотров
, чтобы не смогли проехать машины, другие — категорически против такой меры.

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Жители домов по улице Экспериментальной в Пензе разделились на два лагеря: одни перегородили дорогу во дворы, чтобы не смогли проехать машины, другие — категорически против такой меры.

«Дорогу возле дома по улице Экспериментальной, 3 перекрыли бетонными полусферами. Живу в этом доме, я — в шоке. А как проедут пожарная машина, скорая помощь, МЧС и аварийные службы? Законно ли это? У меня — ребенок-инвалид, вызываем «скорую» часто», — написала подписчица группы chp_penza в instagram.

Многие ее поддержали, отметив, что проезд к дому нельзя блокировать. Однако оппоненты привели свои доводы. По их словам, автомобили непрерывно проезжают сквозь двор, срезая путь. В подтверждении в той же группе они опубликовали видео.

«Это подъезд к дому, и нечего там срезать путь. Я живу в этом районе, и сколько себя помню, умники-автомобилисты срезали путь через дворы, не желая стоять на светофоре. В садик ребенка ведешь — одни машины. В школу дети идут, как через оживленную трассу. Опасно отпускать детей на площадки!» — рассказал пользователь.

Как разрешится конфликт — неизвестно. Одна из жительниц Пензы предложила местным установить шлагбаум.

Фотография: скриншот - https://www.instagram.com/p/B0WiqLwCe0Q/

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