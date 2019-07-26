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Губернатор вручил трем работникам торговли нагрудные знаки

26 июля в 12:43 278 просмотров
, посвященное Дню работника торговли. В празднике принял участие губернатор Иван Белозерцев.

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В Пензе 26 июля прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работника торговли. В празднике принял участие губернатор Иван Белозерцев.

«Примите мои самые искренние и сердечные поздравления с профессиональным праздником. Сегодня на территории области работает свыше 11 тысяч предприятий торговли, в этой сфере трудятся более 50 тысяч человек. От их деятельности зависит очень многое. Представители бизнеса хорошо знают, что очень важно произвести продукцию, но еще важнее ее реализовать. Пензенский малый и средний бизнес показывает хорошие темпы развития, его доля в валовом региональном продукте превышает 30%, эти показатели — выше среднероссийских», — отметил Иван Белозерцев.

Глава региона добавил, что в последние годы сфера торговли стремительно меняется, абсолютно отличаясь от тех стандартов, что были приемлемы еще пару десятилетий назад. Он подчеркнул, что в сфере торговли необходимо повышать зарплату, чтобы квалифицированные кадры не уходили из отрасли.

«Искренне благодарю вас за ваш непростой труд, многие из вас работают в сфере торговли 10-летиями, внося свой вклад в экономическое развитие региона. Уверен, что пензенская торговля будет развиваться и дальше», — подытожил губернатор.

В завершение мероприятия Иван Белозерцев вручил трем представителям отрасли нагрудные знаки «Почетный работник торговли». Также присутствующим вручили грамоты и благодарности.

Фотография: http://www.pnzreg.ru/news/society/173807/

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