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Российских врачей хотят сделать индивидуальными предпринимателями

26 июля в 13:06 342 просмотра
«Известиям» сообщил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

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В России врачей планируют сделать индивидуальными предпринимателями. Об этом «Известиям» сообщил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

«Наша проблема — уравниловка. Скажем, есть хороший врач — сарафанное радио это транслирует, к нему собираются очереди, но с точки зрения зарплаты он свои достижения не ощущает. Но почему не сделать, как на Западе, где посещают не поликлинику, а именно специалиста? Почему не перевести врачей в ИП?» — отметил Игорь Юргенс.

Он считает, что если пациенты будут ходить на прием к врачу-предпринимателю, то «он может быть даже богат». Кроме того, Игорь Юргенс предположил, что это может решить вопрос и с персональной ответственностью медиков за ошибки, так как в настоящее время за врачей отвечают больницы или поликлиники.


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