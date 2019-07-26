Российских врачей хотят сделать индивидуальными предпринимателями

«Наша проблема — уравниловка. Скажем, есть хороший врач — сарафанное радио это транслирует, к нему собираются очереди, но с точки зрения зарплаты он свои достижения не ощущает. Но почему не сделать, как на Западе, где посещают не поликлинику, а именно специалиста? Почему не перевести врачей в ИП?» — отметил Игорь Юргенс.

Он считает, что если пациенты будут ходить на прием к врачу-предпринимателю, то «он может быть даже богат». Кроме того, Игорь Юргенс предположил, что это может решить вопрос и с персональной ответственностью медиков за ошибки, так как в настоящее время за врачей отвечают больницы или поликлиники.