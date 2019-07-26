Режиссер монтажа ТРК «Экспресс» организовал необычный челлендж

Михаил 24 часа монтировал новостные сюжеты, в итоге он собрал все в 22-минутный ролик. Пензенец рассказывает, в чем заключается его работа, о трудностях, с которыми сталкивается в процессе.

«Люди знают о журналистах, операторах. Часто иду по улице и сморю: а ведь это же он — человек из сюжета. А он думает: и чего этот так пялится. Ведь монтажеров никто не знает, они остаются в тени, за кадром. Что эта за профессия и для чего она нужна, я вам покажу», — прокомментировал он видео.

Коллеги переживали за Михаила, как он сказал, эфирщик заглядывал к нему каждый час, некоторые звонили и спрашивали, как идут дела. К ночи у мужчины появилась усталость, но монтажер отметил, что нужно перетерпеть пару часов, и она отступит.

В итоге за 24 часа Михаил смонтировал 70 сюжетов.