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Режиссер монтажа ТРК «Экспресс» организовал необычный челлендж

26 июля в 14:59 136 просмотров
«Экспресс» Михаил Струев решил нестандартным способом рассказать о профессии монтажера. Пензенец бросил себе вызов и провел сутки на работе.

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Сотрудник ТРК «Экспресс» Михаил Струев решил нестандартным способом рассказать о профессии монтажера. Пензенец бросил себе вызов и провел сутки на работе.

Михаил 24 часа монтировал новостные сюжеты, в итоге он собрал все в 22-минутный ролик. Пензенец рассказывает, в чем заключается его работа, о трудностях, с которыми сталкивается в процессе.

«Люди знают о журналистах, операторах. Часто иду по улице и сморю: а ведь это же он — человек из сюжета. А он думает: и чего этот так пялится. Ведь монтажеров никто не знает, они остаются в тени, за кадром. Что эта за профессия и для чего она нужна, я вам покажу», — прокомментировал он видео.

Коллеги переживали за Михаила, как он сказал, эфирщик заглядывал к нему каждый час, некоторые звонили и спрашивали, как идут дела. К ночи у мужчины появилась усталость, но монтажер отметил, что нужно перетерпеть пару часов, и она отступит.

В итоге за 24 часа Михаил смонтировал 70 сюжетов.

Фотография: скриншот - https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=qU0vV8axl7U

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