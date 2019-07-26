Экс-директора сердобского МУПа посадили за взятки

В марте и начале апреля мужчина получил взятки от четырех человек, всего — 59 тысяч рублей. 10 апреля руководитель взял 160 тысяч рублей за трудовые книжки и справки 2-НДФЛ десятерым людям.

Сразу после передачи денег мужчину задержали полицейские. Во время следствия директор был под домашним арестом. Ему назначили четыре года и шесть месяцев заключения в колонии строгого режима с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в госорганах и органах местного самоуправления на четыре года.

Приговор не вступил в законную силу.