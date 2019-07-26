«ТНС энерго Пенза» будет оповещать клиентов по-новому

В настоящее время этот способ информирования применяется энергосбытовой компанией для оповещения клиентов о введении ограничения режима энергопотребления, а также о наличии задолженности за потребленную электроэнергию.

В компании просят потребителей быть внимательными при получении любых сообщений и подчеркивают, что в смс-уведомлениях от ООО «ТНС энерго Пенза» в качестве имени отправителя будет значиться «TNS_ENERGO».

«Направление потребителю электроэнергии уведомлений с номера сотовой связи предусмотрено действующим законодательством наряду с сообщениями по электронной почте и обычными почтовыми отправлениями. При этом данный способ оповещения обладает более высокой оперативностью, что несомненно является преимуществом для потребителя, позволяя ему своевременно предотвратить наступление негативных последствий в виде отключения электроэнергии или начисления пеней», — отметил начальник управления информационных технологий и коммуникаций ООО «ТНС энерго Пенза» Алексей Шаманов.

ООО «ТНС энерго Пенза» просит всех потребителей своевременно и в полном объеме вносить плату за электроэнергию, а также в кратчайшие сроки гасить имеющуюся задолженность.